Воронченко: Россия начала накапливать ресурсы для оккупации Крыма в ноябре 2013 года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Еще в ноября 2013 года Российская Федерация в Крыму начала накапливать материальные ресурсы и личный состав войск для дальнейшей оккупации полуострова. Об этом сегодня на допросе в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском суде Киева заявил командующий Военно-морских Сил Украины Игорь Воронченко, который в то время исполнял обязанности заместителя командира войск береговой обороны ВМС Украины, передает корреспондент УНН.
"По имеющейся информации, в ноябре 2013 года к Симферополю были поставки горючего для Черноморского флота до населенного пункта Гвардейское - вместо 12 цистерн прибыло 45. Это уже свидетельствует о накоплении ресурсов", - сказал И.Воронченко.
По его словам, также в январе 2014 года к этому же населенному пункту прибыли дополнительные силы российских военных, но в то время идентифицировать их не удалось. И.Вороненко сообщил, что эту информацию он докладывал командованию ВМС Украины.
Также он отметил, что во время оккупации Крыма он был похищен и взят в заложники.
"Они до последнего пытались склонить меня на свою сторону... Предлагали должности, жилье и т.д.", - отметил И.Воронченко.
Как сообщал УНН, 27 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.