Воронченко: Россия начала накапливать ресурсы для оккупации Крыма в ноябре 2013 года

"По имеющейся информации, в ноябре 2013 года к Симферополю были поставки горючего для Черноморского флота до населенного пункта Гвардейское - вместо 12 цистерн прибыло 45. Это уже свидетельствует о накоплении ресурсов", - сказал И.Воронченко.

По его словам, также в январе 2014 года к этому же населенному пункту прибыли дополнительные силы российских военных, но в то время идентифицировать их не удалось. И.Вороненко сообщил, что эту информацию он докладывал командованию ВМС Украины.

Также он отметил, что во время оккупации Крыма он был похищен и взят в заложники.

"Они до последнего пытались склонить меня на свою сторону... Предлагали должности, жилье и т.д.", - отметил И.Воронченко.

Как сообщал УНН, 27 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.