Ворог вночі атакував БПЛА Київщину: без постраждалих, влучань в інфраструктуру немає
Київ • УНН
Вночі російська армія атакувала Київську область за допомогою безпілотника, але він був знищений за межами населеного пункту без жертв і шкоди інфраструктурі.
Армія рф у ніч на 31 травня атакувала за допомогою дрона Київську область. БПЛА ліквідували поза межами одного з населених пунктів області. Обійшлось без постраждалих. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Шановні жителі Київщини! Вночі ворог атакував Київщину БПЛА. Дякую нашим силам ППО. Дрон-камікадзе було ліквідовано поза межами одного з населених пунктів області
За його словами, обійшлось без постраждалих. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.
Оперативні служби продовжують роботу із фіксації наслідків атаки.
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