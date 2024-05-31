Враг ночью атаковал БПЛА Киевщину: без пострадавших, попаданий в инфраструктуру нет

Армия рф в ночь на 31 мая атаковала с помощью дрона Киевскую область. БПЛА ликвидировали за пределами одного из населенных пунктов области. Обошлось без пострадавших. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Уважаемые жители Киевщины! Ночью враг атаковал Киевщину БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО. Дрон-камикадзе был ликвидирован за пределами одного из населенных пунктов области - написал Кравченко.

По его словам, обошлось без пострадавших. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки.

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