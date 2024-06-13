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Ворог атакував Сумщину з артилерії, мінометів та дронами: пролунало 16 вибухів

Ворог атакував Сумщину з артилерії, мінометів та дронами: пролунало 16 вибухів

Київ • УНН

 • 22181 перегляди

російські війська атакували Сумську область з артилерії, мінометів та безпілотників, спричинивши 16 вибухів у прикордонних районах та населених пунктах.

російські війська у ніч на 13 червня та сьогодні зранку здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів.  Про це у четвер повідомила Сумська ОВА, передає УНН.  

Ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

  • Великописарівська громада: ворожими БпЛА квадракоптерного типу здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи). Також був артобстріл (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: відбулася атака ворожого FPV дрона (1 вибух).
  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

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