Ворог атакував Сумщину з артилерії, мінометів та дронами: пролунало 16 вибухів
Київ • УНН
російські війська атакували Сумську область з артилерії, мінометів та безпілотників, спричинивши 16 вибухів у прикордонних районах та населених пунктах.
російські війська у ніч на 13 червня та сьогодні зранку здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Про це у четвер повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
Ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
- Великописарівська громада: ворожими БпЛА квадракоптерного типу здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи). Також був артобстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: відбулася атака ворожого FPV дрона (1 вибух).
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
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