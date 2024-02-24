Ворог 11 разів ударив дронами-камікадзе по Нікопольській громаді
Київ • УНН
Ворог 11 разів завдав ударів безпілотниками-камікадзе по Нікополю та навколішнім селам, пошкодивши приватні будинки та господарські споруди.
Ворог вчергове обстріляв Нікопольщину, пошкодивши приватні будинки та господарські споруди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
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За день ворог 11 разів поцілив дронами-камікадзе по Нікопольському району, окрім цього зафіксовані артилерійські обстріли.
Увесь день агресор цілив по Нікопольщині. Бив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах
Пошкоджені 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали.
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