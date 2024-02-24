Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  125890 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  163045 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  180861 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  196562 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  223852 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  217930 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  244534 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  264995 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  230899 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234708 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде

Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 16:46  •  7316 просмотра

Read in English

Враг 11 раз нанес удары беспилотниками-камикадзе по Никополю и окрестным селам, повредив частные дома и хозяйственные постройки.

Враг в очередной раз обстрелял Никопольщину, повредив частные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

За день враг 11 раз попал дронами-камикадзе по Никопольскому району, кроме этого зафиксированы артиллерийские обстрелы.

Весь день агрессор целился по Никопольщине. Бил по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам

- написал он.

Повреждены 15 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, линии электропередач. К счастью, люди не пострадали.

61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров24 февраля 2024, 15:33 • 23710 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
Ворог 11 разів ударив дронами-камікадзе по Нікопольській громаді
Enemy strikes Nikopol community 11 times with kamikaze drones
Новости по теме

Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде

Враг 11 раз нанес удары беспилотниками-камикадзе по Никополю и окрестным селам, повредив частные дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  7316 просмотра
Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде

Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ

Украинские защитники отбили попытку российского десанта захватить аэродром под Киевом 24 февраля, отсрочив планы россии использовать его как плацдарм для захвата столицы.

Война •   •  30592 просмотра
Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ

Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой

Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое устанавливает стратегическое партнерство и предоставляет более 3 миллиардов долларов помощи для укрепления обороноспособности и устойчивости Украины против российской агрессии.

Политика •   •  26964 просмотра
Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой

Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Канада и Украина обсудили предоставление новых систем противовоздушной обороны и бронетехники в рамках долгосрочной военной помощи.

Политика •   •  25606 просмотра
Зеленский и премьер Канады обсудили предоставление Украине новых систем ПВО

Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля

В западных и северных областях Украины 25 февраля ожидаются небольшие дожди, в то время как в некоторых центральных и восточных областях температура может повыситься до 14 градусов тепла.

Общество •   •  23691 просмотра
Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля

61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров

В прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области 61-летняя женщина погибла на своем дворе от осколков российского обстрела, а 32-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранение руки.

Война •   •  23710 просмотра
61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров

Мы должны делать больше для обороны Украины - премьер Бельгии во время выступления в Раде

Премьер-министр Бельгии отметил необходимость делать больше для поддержки Украины и помочь ей достичь победы над россией.

Политика •   •  21822 просмотра
Мы должны делать больше для обороны Украины - премьер Бельгии во время выступления в Раде

Буданов о герасимове: сейчас он незаменим в рф

Руководитель военной разведки Украины рассказал, что начальник российского генштаба герасимов является одним из немногих генералов, который может заставить других генералов работать.

Война •   •  35903 просмотра
Буданов о герасимове: сейчас он незаменим в рф

Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Канада подписали соглашение, которое предусматривает предоставление более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи со стороны Канады для усиления безопасности и устойчивости Украины против российского вторжения.

Война •   •  34562 просмотра
Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о безопасности, чтобы заложить основу для долгосрочного партнерства по безопасности между двумя странами.

Политика •   •  30562 просмотра
Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский