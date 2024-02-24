Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде
Киев • УНН
Враг 11 раз нанес удары беспилотниками-камикадзе по Никополю и окрестным селам, повредив частные дома и хозяйственные постройки.
Враг в очередной раз обстрелял Никопольщину, повредив частные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
За день враг 11 раз попал дронами-камикадзе по Никопольскому району, кроме этого зафиксированы артиллерийские обстрелы.
Весь день агрессор целился по Никопольщине. Бил по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам
Повреждены 15 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, линии электропередач. К счастью, люди не пострадали.
61-летняя женщина погибла во время российского обстрела города Гуляйполе в Запорожской области - Федоров24 февраля 2024, 15:33 • 23710 просмотров
Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде
Враг 11 раз нанес удары беспилотниками-камикадзе по Никополю и окрестным селам, повредив частные дома и хозяйственные постройки.
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