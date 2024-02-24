Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде

Враг в очередной раз обстрелял Никопольщину, повредив частные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

За день враг 11 раз попал дронами-камикадзе по Никопольскому району, кроме этого зафиксированы артиллерийские обстрелы.

Весь день агрессор целился по Никопольщине. Бил по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам - написал он.

Повреждены 15 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, линии электропередач. К счастью, люди не пострадали.

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