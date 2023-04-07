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Ворог знову завдав удару по Харківщині, є жертва

Ворог знову завдав удару по Харківщині, є жертва

Київ • УНН

 • 795729 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні окупанти обстріляли населені пункти Харківського району, загинув чоловік. Про це повідомляє голова Харківської ОДА, пише УНН.

Деталі

За оприлюдненою інформацією, близько 14:30 ворог вкотре завдав удару по прикордонних населених пунктах. Цього разу росіяни обстріляли село Борисівка Харківського району. Є жертви серед цивільного населення. Як повідомив очільник Харківської ОДА, внаслідок ворожого обстрілу загинув 39-річний чоловік.

Нагадаємо

Вчора, 6 квітня, окупанти завдали удару по Куп’янську, що на Харківщині.

Українські Національні Новини

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