Харківщина: ворог продовжує обстріли Куп'янська та району, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Чотири райони Харківської області перебували минулої доби під ворожим вогнем, зокрема, Куп'янський, де одну людину було поранено. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів", - зазначив Синєгубов.
Зокрема, з його слів, під ворожими ударами перебували мирні жителі та цивільна інфраструктура у Куп'янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані та інших населених пунктах:
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- Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне домогосподарство, сталася пожежа.
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- У селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік.
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- У селі Довгеньке Куп’янського району обстрілами пошкодженні 2 приватні будівлі.
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- У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 приватних будівлі.
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Доповнення
Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.