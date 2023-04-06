Харьковская область: враг продолжает обстрелы Купянска и района, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Четыре района Харьковской области находились за прошедшие сутки под вражеским огнем, в частности, Купянский, где один человек был ранен. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов", - отметил Синегубов.
В частности, по его словам, под вражескими ударами находились мирные жители и гражданская инфраструктура в Купянске, Кучеровке, Двуречной, Удах, Ветеринарном, Липцах, Казачьей Лопани и других населенных пунктах:
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- В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, произошёл пожар.
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- В селе Кучеровка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина.
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- В селе Долгенькое Купянского района обстрелами повреждены 2 частных здания.
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- В селе Богуславка Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 частных здания.
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Дополнение
За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.