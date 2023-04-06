Харьковская область: враг продолжает обстрелы Купянска и района, есть раненый

Детали

"За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов", - отметил Синегубов.

В частности, по его словам, под вражескими ударами находились мирные жители и гражданская инфраструктура в Купянске, Кучеровке, Двуречной, Удах, Ветеринарном, Липцах, Казачьей Лопани и других населенных пунктах:



В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, произошёл пожар.

повреждено частное домохозяйство, произошёл пожар.

В селе Кучеровка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина.

Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина.

В селе Долгенькое Купянского района обстрелами повреждены 2 частных здания.

Купянского района обстрелами повреждены 2 частных здания.

В селе Богуславка Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 частных здания.

Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 частных здания.

Дополнение

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.