Враг снова нанес удар по Харьковской области, есть жертва

Детали

По обнародованной информации, около 14:30 враг в очередной раз нанес удар по приграничным населенным пунктам. На этот раз россияне обстреляли село Борисовка Харьковского района. Есть жертвы среди гражданского населения. Как сообщил глава Харьковской ОГА, в результате вражеского обстрела погиб 39-летний мужчина.

Напомним

Вчера, 6 апреля, оккупанты нанесли удар по Купянску, что на Харьковщине.