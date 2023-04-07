Враг снова нанес удар по Харьковской области, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района, погиб человек. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА, пишет УНН.
Детали
По обнародованной информации, около 14:30 враг в очередной раз нанес удар по приграничным населенным пунктам. На этот раз россияне обстреляли село Борисовка Харьковского района. Есть жертвы среди гражданского населения. Как сообщил глава Харьковской ОГА, в результате вражеского обстрела погиб 39-летний мужчина.
Напомним
Вчера, 6 апреля, оккупанты нанесли удар по Купянску, что на Харьковщине.