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Ворог завдав два ракетних та 25 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Ворог завдав два ракетних та 25 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 336232 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних, 25 авіаційних ударів та здійснили 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 2 ракетних, 25 авіаційних ударів та здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян.

«Сьогодні російська федерація знову завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. Є поранені серед цивільного населення», - інформує Генштаб.

Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

«Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Олександрівка Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Катеринівка, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Зибине, Охрімівка і Красне Перше на Харківщині», - йдеться в повідомленні.

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