Ворог за добув завдав три ракетні удари по Україні

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"Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російської армії та 1 удар — по зенітно-ракетному комплексу росіян.