Враг за сутки нанес три ракетных удара по Украине

Цитата

"В течение суток враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российской армии и 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу россиян.