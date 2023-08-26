Враг за сутки нанес три ракетных удара по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли три ракетных удара по Украине, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"В течение суток враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Генштаба, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Напомним
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российской армии и 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу россиян.