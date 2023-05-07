Ворог за добу завдав 75 ударів по населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Протягом доби, що минула, ворог завдав 75 ударів по населених пунктах Запорізької області. Окупанти використовували РСЗВ та артилерію. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, повідомляє УНН.
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«75 ударів зазнали 16 прифронтових населених пунктів за минулу добу. По Залізничному, Кам'янському, Щербакам, Малинівці, Білогір'ю ворог гатив з РСЗВ та артилерії», - повідомив Малашко у своєму Телеграм-каналі.
За його словами є руйнування приватних будинків, пошкодження автівок та майна. Але обійшлось без жертв.
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