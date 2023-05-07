Враг за сутки нанес 75 ударов по населенным пунктам Запорожской области

Детали

«75 ударам подверглись 16 прифронтовых населенных пунктов за минувшие сутки. По Железнодорожному, Каменскому, Щербакам, Малиновке, Белогорью враг бил из РСЗО и артиллерии», - сообщил Малашко в своем Телеграмм-канале.

По его словам есть разрушения частных домов, повреждения автомобилей и имущества. Но обошлось без жертв.

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