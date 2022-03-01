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Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування — Залужний

Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування — Залужний

Київ • УНН

 • 128944 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Відчувши силу та міць української армії російські війська втратили ініціативу та знизили темпи просування. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, інформує УНН.

Цитата

“Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів — мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями. Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також Залужний повідомив, що під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

“У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника”, — наголосив Головнокомандувач.

Нагадаємо 

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіном, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України.

На всій території України ввели воєнний стан.

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