Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения — Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Почувствовав силу и мощь украинской армии российские войска потеряли инициативу и снизили темпы продвижения. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, информирует УНН.
Цитата
“Весь мир видит, как государство-агрессор Российская Федерация ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно-тактическую авиацию с применением высокоточного оружия дальнего действия. В прицеле российских оккупантов мирные города, но они хладнокровно нажимают на спусковой механизм, что делает их военными преступниками. Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения”, — говорится в сообщении.
Детали
Также Залужный сообщил, что во время ожесточенных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36-й армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа. В Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ.
"У русских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, а потому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика”, — подчеркнул Главнокомандующий.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.
На всей территории Украины ввели военное положение.