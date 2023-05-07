Ворог вдарив по Балаклії ракетою С-300. Є поранені

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Російські війська вранці 7 травня завдали ракетний удар по Балаклії. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену начальником Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Цитата

«Ворог завдав ракетного удару по м. Балаклія Ізюмського району. Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків», - повідомив Синєгубов.

Він додав, що на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

«Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу», - повідомив начальник ОВА про стан постраждалих.

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