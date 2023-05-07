Враг ударил по Балаклее ракетой С-300. Есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Российские войска утром 7 мая нанесли ракетный удар по Балаклее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную начальником Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграмм-канале.
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«Враг нанес ракетный удар по г. Балаклея Изюмского района. Предварительно, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков», - сообщил Синегубов.
Он добавил, что на месте работают все экстренные службы. По предварительной информации, пострадало 5 гражданских людей.
«Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20-ти и 85-ти лет имеют относительно легкие повреждения. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», - сообщил начальник ОВА о состоянии пострадавших.
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