Ворог намагається розосередити нашу ППО – Ігнат

Ігнат пояснив, що така тактика вже стала для ворога стандартною. Цього разу «шахеди» залетіли на територію України з півночі, а далі розосередились за різними напрямами.

"Вони намагаються таким чином охопити якомога більше напрямків, щоб розосередити ППО й ускладнити нам відбиття повітряного нападу. Але, як бачите, сили ППО дають той результат, що й завжди", - додав Ігнат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повітряни сили ЗСУ повідомляють про збиття 26 дронів з 33 запущених росіянами



