Враг пытается рассредоточить нашу ПВО - Игнат

Игнат объяснил, что такая тактика уже стала для врага стандартной. На этот раз «шахеды» залетели на территорию Украины с севера, а дальше рассредоточились по разным направлениям.

"Они пытаются таким образом охватить как можно больше направлений, чтобы рассредоточить ПВО и усложнить нам отражение воздушного нападения. Но, как видите, силы ПВО дают тот же результат, что и всегда", - добавил Игнат.

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