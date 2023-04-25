Ворог безуспішно намагається витіснити Сили оборони на трьох напрямках - Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Ворог безуспішно намагається витіснити Сили оборони на трьох напрямках. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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"Ситуація у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" контрольована.
Ворог робить спроби витіснити Сили оборони на Вугледарському, Мар‘їнському та Авдіївському напрямках, але йому це не вдається. росіяни проводять ротацію, здійснюють авіанальоти", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Сили оборони б'ють ворога з використанням сучасних артилерійських систем 155 мм калібру, роблять це якісно, точно та зберігають перевагу на окремих ділянках фронту.
Нагадаємо
На Запорізькому напрямку українські військові знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби “Дзюдоист”.