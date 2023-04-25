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Мінус “Дзюдоист”: на Запоріжжі українські захисники знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби

Київ • УНН

 • 408666 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Запорізькому напрямку українські військові знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби з промовистою назвою “Дзюдоист”. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"У окупантів мінус "Дзюдоист". На запорізькому напрямку ЗСУ знищили рашистську станцію радіоелектронної боротьби з промовистою назвою. Віримо, що скоро і кремлівського дзюдоїста чекає така сама доля”, – написав мер під опублікованим відео.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 187 770 осіб, 3688 танків та сотень одиниць військової техніки.

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