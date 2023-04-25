Мінус “Дзюдоист”: на Запоріжжі українські захисники знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Запорізькому напрямку українські військові знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби з промовистою назвою “Дзюдоист”. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
"У окупантів мінус "Дзюдоист". На запорізькому напрямку ЗСУ знищили рашистську станцію радіоелектронної боротьби з промовистою назвою. Віримо, що скоро і кремлівського дзюдоїста чекає така сама доля”, – написав мер під опублікованим відео.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 187 770 осіб, 3688 танків та сотень одиниць військової техніки.