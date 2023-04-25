Минус "Дзюдоист": на Запорожье украинские защитники уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы

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"У оккупантов минус "Дзюдоист". На запорожском направлении ВСУ уничтожили рашистскую станцию радиоэлектронной борьбы с красноречивым названием. Верим, что скоро и кремлевского дзюдоиста ждет такая же участь”, – написал мэр под опубликованным видео.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 187 770 человек, 3688 танков и сотен единиц военной техники.