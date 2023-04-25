Враг безуспешно пытается вытеснить Силы обороны на трех направлениях - Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Враг безуспешно пытается вытеснить Силы обороны на трех направлениях. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
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"Ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" контролируемая.
Враг предпринимает попытки вытеснить Силы обороны на Угледарском, Марьинском и Авдеевском направлениях, но ему это не удается. россияне проводят ротацию, осуществляют авианалеты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Силы обороны бьют врага с использованием современных артиллерийских систем 155 мм калибра, делают это качественно, точно и сохраняют преимущество на отдельных участках фронта.
Напомним
На Запорожском направлении украинские военные уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы “Дзюдоист”.