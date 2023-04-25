Враг безуспешно пытается вытеснить Силы обороны на трех направлениях - Тарнавский

Цитата

"Ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" контролируемая.

Враг предпринимает попытки вытеснить Силы обороны на Угледарском, Марьинском и Авдеевском направлениях, но ему это не удается. россияне проводят ротацию, осуществляют авианалеты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Силы обороны бьют врага с использованием современных артиллерийских систем 155 мм калибра, делают это качественно, точно и сохраняют преимущество на отдельных участках фронта.

Напомним

На Запорожском направлении украинские военные уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы “Дзюдоист”.