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ВООЗ знала про спалах коронавірусу в Китаї ще 2019 року

ВООЗ знала про спалах коронавірусу в Китаї ще 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вперше дізналася про спалах коронавірусу як нового інфекційного захворювання ще наприкінці 2019 року. На це вказує оприлюднена переглянута доповідь ВООЗ про поширення пандемії у світі, передає УНН із посиланням на DW.

Згідно з актуалізованими даними, ще 31 грудня 2019 року від представництва ВООЗ у Китаї надійшла інформація про спалах у китайському мегаполісі Ухань "вірусної пневмонії". Тоді китайське бюро ВООЗ посилалося на дані місцевої влади в Ухані.

Першу версію доповіді щодо хронології поширення коронавірусу ВООЗ опублікувала 9 квітня. Це сталося у відповідь на критику, що організація запізно відреагувала на спалах цього інфекційного захворювання. У тій початковій версії зазначалося лише те, що 31 грудня влада міста Ухань повідомила про випадки пневмонії. Водночас у тій версії документа жодним словом не згадувалося те, як саме ця інформація потрапила в розпорядження ВООЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: деяким країнам доведеться повернутися на карантин через поширення COVID-19

20 квітня очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав, що перше повідомлення про випадки захворювання коронавірусом надійшло з Китаю. Утім, тоді Тедрос не уточнив, чи було воно від китайської влади або з іншого джерела, уточнює інформагенція AFP.

Також ВООЗ заявила, що 1 і 2 січня вона звернулася до китайської влади з проханням надати інформацію про такі випадки. Це прохання китайські чиновники виконали вже 3 січня, запевняють у ВООЗ.

Президент США Дональд Трамп неодноразово дорікав ВООЗ за, на його думку, занадто прихильне ставлення до Китаю, а також за те, що ця організація не вживала адекватних заходів протидії поширенню нового коронавірусу. Тож Трамп спочатку заморозив платежі США до ВООЗ, а наприкінці травня оголосив про вихід своєї країни з цієї організації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 47 677 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 227 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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