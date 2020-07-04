ВОЗ знала о вспышке коронавируса в Китае еще в 2019 году

Согласно актуализированными данным, еще 31 декабря 2019 года от представительства ВОЗ в Китае поступила информация о возгорании в китайском мегаполисе Ухань “вирусной пневмонии”. Тогда китайское бюро ВОЗ ссылалось на данные местных властей в Ухане.

Первую версию доклада по хронологии распространения коронавируса ВОЗ опубликовала 9 апреля. Это произошло в ответ на критику, что организация поздно отреагировала на вспышку этого инфекционного заболевания. В той первоначальной версии отмечалось лишь то, что 31 декабря власти города Ухань сообщила о случаях пневмонии. В то же время в той версии документа ни словом не упоминалось то, как эта информация попала в распоряжение ВОЗ.

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20 апреля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что первое сообщение о случаях заболевания коронавируса поступило из Китая. Впрочем, тогда Тедрос не уточнил, было ли оно от китайских властей или из другого источника, уточняет информагентство AFP.

Также ВОЗ заявила, что 1 и 2 января она обратилась к китайским властям с просьбой предоставить информацию о таких случаях. Эта просьба китайские чиновники выполнили уже 3 января, уверяют в ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп неоднократно упрекал ВОЗ за, по его мнению, слишком благосклонное отношение к Китаю, а также за то, что эта организация не принимала адекватные меры противодействия распространению нового коронавируса. Поэтому Трамп сначала заморозил платежи США в ВОЗ, а в конце мая объявил о выходе своей страны из этой организации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1227 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.