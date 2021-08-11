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ВООЗ закликала 20 світових лідерів покласти край "ганебній" ситуації з нерівномірним доступом до вакцин

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я закликає 20 світових лідерів змінити “ганебну” ситуацію з нерівномірним глобальним доступом до вакцин від COVID-19. Про це заявив у вівторок представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Брюс Ейлвард, передає УНН.

Цитата

“У світі, ймовірно, є 20 осіб, які мають вирішальне значення для вирішення цієї проблеми справедливості. Вони очолюють великі компанії, які цим займаються; вони очолюють країни, які закуповують більшість вакцин у світі, і вони очолюють країни, які їх виробляють. Нам потрібно, щоб ці 20 осіб сказали: “Ми збираємося вирішити цю проблему до кінця вересня”, — заявив Ейлвард.

Деталі

Так, за словами чиновника, ВООЗ прагне до досягнення показника вакцинації в як мінімум 10 відсотків у кожній країні.

“Нам потрібно, щоб ці 20 осіб встали, кинули виклик своїм радам директорів, кинули виклик своїм головам, кинули виклик своїм акціонерам, кинули виклик своєму населенню, щоб заявити, що ми повинні вирішити цю проблему. Нам потрібно 20 осіб, щоб очолити зусилля світу зі зміни ганебної ситуації, в якій ми знаходимося”, — додав він.

Додамо

Згідно з даними агентства AFP, у всьому світі на сьогодні було введено близько 4,5 мільярда доз вакцини від COVID-19.

У країнах з високим рівнем доходів, за класифікацією Світового банку, на 100 осіб було введено 104 дози. При цьому в 29 країнах з найнижчим рівнем доходів на 100 осіб було отримано всього дві дози.

Що було раніше

ВООЗ 4 серпня закликала утриматися від бустерних доз вакцин проти коронавірусу до кінця вересня цього року.

Причиною таких дій є нестача препаратів в країнах з низьким рівнем вакцинації.

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