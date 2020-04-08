ВООЗ рекомендує Україні якомога довше продовжувати карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує Україні якомога довше продовжувати карантин, адже це ефективний засіб збереження людського життя. Про це заявив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“ВООЗ вчора звернулася до урядів всіх країн з проханням не послаблювати карантинних заходів там, де вони дають результат. Україна одна з таких країн, яким рекомендують якомога довше, скільки буде витримувати економіка і морально-психологічний стан людей, продовжувати карантин. Тому що це ефективний засіб порятунку життів українців”, — додав Шмигаль.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп пригрозив призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я заявивши, що вони “зациклені на Китаї”.