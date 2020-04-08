ВОЗ рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94080 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102186 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104292 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103401 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111700 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100370 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104943 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106572 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131509 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 105796 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 108930 просмотра
Актуальное
ВОЗ рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин

ВОЗ рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин

Киев  •  УНН

 • 20517 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин, ведь это эффективное средство сохранения человеческой жизни. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“ВОЗ вчера обратилась к правительствам всех стран с просьбой не ослаблять карантинных мероприятий там, где они дают результат. Украина одна из таких стран, которым рекомендуют как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, продолжать карантин. Потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев”, — добавил Шмыгаль.

Напомним, Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявив, что они “зациклены на Китае”.

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