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Вони спочатку відмовляються, щоб потім сказати "так": Кулеба про незгоду ФРН постачати Leopard-2

Київ • УНН

 • 461347 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю tagesschau висловив впевненість, у тому, що попри відмову німецького уряду, Берлін поставить Україні танки Leopard-2, передає УНН.

Вони спочатку відмовляються, щоб потім сказати "так": Кулеба про незгоду ФРН постачати Leopard-2

Цитата

"Навіть якщо у Німеччини є певні раціональні аргументи, щоб цього не робити, Німеччина все одно це зробить пізніше. Ми вже бачили це з самохідними гаубицями, з протиповітряною системою IRIS-T і нещодавно з системами Marder і Patriot. Це завжди схожа схема: спочатку вони кажуть "ні", потім енергійно захищають своє рішення, щоб нарешті сказати "так". Ми все ще намагаємося зрозуміти, чому німецький уряд робить це з собою" - сказав він.

Деталі

Кулеба додав, що Берлін вже надав Києву необхідну для оборони від російських загарбників зброю, що "тільки зміцнило міжнародний авторитет Німеччини". Він зауважив, що не бачить "жодних негативних наслідків" для ФРН, якщо уряд вирішить поставити Україні основні бойові танки.

На питання журналіста, що означає для Києва, якщо Німеччина затримує поставки необхідної зброї, міністр розповів, що така модель поведінки існує не лише в ФРН, а й у деяких інших країнах.

"Кожен день прийняття рішень у Берліні чи інших столицях також означає, що хтось гине на фронті через брак артилерії чи танків. Це означає, що російські найманці "вагнера" продовжать наступ і зможуть захопити наші окопи. Це означає, що ще один день в Україні буде під російською окупацією. Те, що є днем ​​дебатів у Берліні, є також днем ​​страху, страждань, болю, а часом і смерті для українських цивільних та військових. Думаю, це повинні розуміти всі. Не лише в Берліні, а й у всіх столицях світу", - наголосив він.

Глава зовнішньополітичного відомства також розповів, що Німеччина "є однією з небагатьох країн, яка справді має потенціал для виконання", оскільки інші питання, окрім постачання Leopard-2, щодо зброї "мають прогрес". Він підсумував, що якщо уряд не зможе прийняти рішення щодо надання Україні танків, то принаймні має дати "зелене світло" країнам, які їх мають та готові надати.

Доповнення

Представник уряду Штеффен Хебештрайт у Берліні 9 січня повідомив, що наразі Німеччина поки не збирається відправляти танки Leopard-2 до України.

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