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Они сначала отказываются, чтобы потом сказать "да": Кулеба о несогласии ФРГ поставлять Leopard-2

Киев • УНН

 • 461347 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью tagesschau выразил уверенность, в том, что несмотря на отказ немецкого правительства, Берлин поставит Украине танки Leopard-2, передает УНН.

Они сначала отказываются, чтобы потом сказать "да": Кулеба о несогласии ФРГ поставлять Leopard-2

Цитата

"Даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы этого не делать, Германия все равно это сделает позже. Мы уже видели это с самоходными гаубицами, с противовоздушной системой IRIS-T и недавно с системами Marder и Patriot. Это всегда похожая схема: сначала они говорят "нет", затем энергично защищают свое решение, чтобы наконец сказать "да". Мы все еще пытаемся понять, почему немецкое правительство делает это с собой" - сказал он.

Детали

Кулеба добавил, что Берлин уже предоставил Киеву необходимое для обороны от российских захватчиков оружие, что "только укрепило международный авторитет Германии". Он отметил, что не видит "никаких негативных последствий" для ФРГ, если правительство решит поставить Украине основные боевые танки.

На вопрос журналиста, что означает для Киева, если Германия задерживает поставки необходимого оружия, министр рассказал, что такая модель поведения существует не только в ФРГ, но и в некоторых других странах.

"Каждый день принятия решений в Берлине или других столицах также означает, что кто-то погибает на фронте из-за нехватки артиллерии или танков. Это значит, что российские наемники "вагнера" продолжат наступление и смогут захватить наши окопы. Это значит, что еще один день в Украине будет под российской оккупацией. То, что является днем дебатов в Берлине, является также днем страха, страданий, боли, а иногда и смерти для украинских гражданских и военных. Думаю, это должны понимать все. Не только в Берлине, но и во всех столицах мира", - подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства также рассказал, что Германия "является одной из немногих стран, действительно имеющей потенциал для выполнения", поскольку другие вопросы, кроме поставок Leopard-2, относительно оружия "имеют прогресс". Он подытожил, что если правительство не сможет принять решение о предоставлении Украине танков, то, по крайней мере, должно дать "зеленый свет" странам, которые их должны и готовы предоставить.

Дополнение

Представитель правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине 9 января сообщил, что пока Германия пока не собирается отправлять танки Leopard-2 в Украину.

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