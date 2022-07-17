«Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте»: рашист жаліється на байдужість командування

Окупант обговорює з батьком становище на його ділянці фронту. Каже, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Але цього так і не відбулось:«Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А «туди», по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого. У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб… (знищувати). Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі».

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант розповідає дружині, що командири не дають відпочити під час війни.



