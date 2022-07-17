«Они нам только говорят – памперсы поменяйте»: рашист жалуется на безразличие командования

Оккупант обсуждает с отцом положение на его участке фронта. Говорит, что обещали сформировать новый батальон, чтобы заменить их. Но этого так и не произошло:«Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Что вы боитесь? А «туда», по новостям ребята читают, вооружение новое поставляют. А у нас нех… (вообще) ничего. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его сожгли. Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали еб… (уничтожать). Все командование стоит 90 км от нас. Даже если у нас что-нибудь случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли».

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказывает жене, что командиры не дают отдохнуть во время войны.



