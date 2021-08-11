Волонтери: щоб відчистити Софійську площу від слідів дрифту знадобиться три дні

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Над очищенням Софійської площі після вчорашнього заїзду працюють три групи прибиральників. Організатори зйомок, які найняли одну з трьох груп розповідають, що вже за день їм вдасться завершити прибирання, проте клінери впевнені, що за допомогою волонтерів їм вдасться очистити площу за 3 дні, але точно не за добу.

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“Вони використовують домашню техніку. Цими пристроями дуже гарно мити паркет вдома, але не площу в центрі міста. За один день цього точно не зробити тут роботи на три дні”, - повідомив один із волонтерів.

Додамо

Також, до однієї з груп долучилась співачка Alyona Alyona, яка брала участь у зйомках незаконного ролика. Артистка вважає, що її та її команду підставила компанія, яка займалась організацією зйомок. Проте незважаючи на це Alyona Alyona не збирається уникати покарання.

“... якщо хтось із нас дійсно винуватий ми всі наказання за собою потягнемо”, - заявила співачка.

Нагадаємо

Вчора, 10 серпня, на Софійській площі відбулися незаконні рекламні зйомки, де автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. Під час організованих зйомок не було встановлено спеціальних огороджень. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Також, значно забруднено слідами автомобільних колес покриття на історичний площі.