Волкер закликав зберігати санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Спецпредставник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер наголосив на важливості зберігання санкцій проти Росії. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню La Stampa, передає УНН.
“Дуже важливо, щоб санкції залишалися в силі, поки існують причини того, чому вони були введені. Виконання мінських угод є ключовою умовою, і санкції стимулюють Росію їх дотримуватися”, — сказав він.
Він також зазначив, що санкції мають бути збережені і через анексію Криму.
“Не думаю, що Росія незабаром погодиться повернути Крим, так що ми повинні мати довгострокову політику невизнання анексії і залишати в дії санкції”, - заявив спецпредставник Держдепу.
Нагадаємо, К.Волкер заявив, що США не змінили рішення щодо надання Україні летальної зброї.