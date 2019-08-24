Волкер та Тейлор прийшли на Майдан у День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер та тимчасовий повірений у справах США у Києві Вільям Тейлор відвідали урочистості з нагоди Дня Незалежності України та привітали українців зі святом. Відповідні світлини оприлюднило посольство США в Україні у Twitter, передає УНН.
"Спецпредставник Волкер та Тимчасовий повірений у справах Тейлор зичать народу України щасливого Дня Незалежності! Сполучені Штати – відданий партнер України, і ми відзначаємо ваш поступ у створенні процвітаючої демократії", - вказали у посольстві.
Нагадаємо, 24 серпня у столиці відбулися урочистості до Дня Незалежності за участю Президента Володимира Зеленського. Під час них відбулася Хода гідності.
Згодом пройшов Марш захисників України.