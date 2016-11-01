Волинянка, що вбила співмешканця, проведе сім років за ґратами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Суд призначив 18-річній волинянці покарання у вигляді семи років позбавлення волі за вбивство співмешканця. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Так, 28 липня цього року жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в будинку в селі Кричевичі, під час сварки завдала співмешканцю один удар кухонним ножем у груди. Чоловік помер від отриманих ран.
Жінка зізналась у вбивстві та сприяла розслідуванню. Суд визнав її винною за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та призначив покарання у вигляді семи років та шести місяців позбавлення волі.