Волынянка, которая убила сожителя, проведет семь лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Суд назначил 18-летней волынянке наказание в виде семи лет лишения свободы за убийство сожителя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе пркуратуры Волынской области.
Так, 28 июля этого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в селе Кричевичи, во время ссоры нанесла сожителю один удар кухонным ножом в грудь. Мужчина скончался от полученных ран.
Женщина призналась в убийстве и способствовала расследованию. Суд признал ее виновной по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.