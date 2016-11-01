Волынянка, которая убила сожителя, проведет семь лет за решеткой

Так, 28 июля этого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в селе Кричевичи, во время ссоры нанесла сожителю один удар кухонным ножом в грудь. Мужчина скончался от полученных ран.

Женщина призналась в убийстве и способствовала расследованию. Суд признал ее виновной по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.