Воля України має бути центральною для будь-якої мирної угоди - комісар ЄС

Воля України має бути центральною для будь-якої мирної угоди, заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Виступаючи в ефірі RTÉ Morning Ireland, єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт сказав, що добре бачити, що Україна привертає особисту увагу президента США, але зазначив, що Україна є сусідом ЄС і на шляху до приєднання до блоку з уже розпочатими переговорами про вступ.

"Народ України та український уряд... вони повинні брати центральну участь у будь-яких переговорах щодо майбутнього своєї країни. Тому що у нас не може бути ситуації, коли агресія винагороджується", - сказав Макграт.

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