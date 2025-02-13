Воля Украины должна быть центральной для любого мирного соглашения - комиссар ЕС

Воля Украины должна быть центральной для любого мирного соглашения, заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Выступая в эфире RTÉ Morning Ireland, еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт сказал, что хорошо видеть, что Украина привлекает личное внимание президента США, но отметил, что Украина является соседом ЕС и на пути к присоединению к блоку с уже начатыми переговорами о вступлении.

«Народ Украины и украинское правительство... они должны принимать центральное участие в любых переговорах относительно будущего своей страны. Потому что у нас не может быть ситуации, когда агрессия вознаграждается», - сказал Макграт.