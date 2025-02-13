Воля Украины должна быть центральной для любого мирного соглашения - комиссар ЕС
Киев • УНН
Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что воля Украины должна быть центральной для любого мирного соглашения. Он подчеркнул, что агрессия не может быть вознаграждена.
Воля Украины должна быть центральной для любого мирного соглашения, заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Выступая в эфире RTÉ Morning Ireland, еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт сказал, что хорошо видеть, что Украина привлекает личное внимание президента США, но отметил, что Украина является соседом ЕС и на пути к присоединению к блоку с уже начатыми переговорами о вступлении.
«Народ Украины и украинское правительство... они должны принимать центральное участие в любых переговорах относительно будущего своей страны. Потому что у нас не может быть ситуации, когда агрессия вознаграждается», - сказал Макграт.