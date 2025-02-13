Переговоры по Украине должны включать Украину - глава МИД

Украина и Европа не должны быть исключены из будущих мирных переговоров по войне в Украине, заявил министр иностранных дел Киева Андрей Сибига, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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«Ничего нельзя обсуждать об Украине без Украины или Европе без Европы», - заявил Сибига в интервью газете Le Monde, опубликованном в четверг.

Сибига сказал, что членство Украины в НАТО остается самым дешевым способом для трансатлантического альянса гарантировать собственную безопасность страны, и не должно быть никаких компромиссов, которые бы нанесли ущерб территориальной целостности или суверенитету Украины.

«Мы хотим полного согласия. Это в интересах Соединенных Штатов. С лидерством Трампа, с сильной европейской приверженностью и европейским единством мы имеем шанс дать новый импульс этому процессу. Но, насколько мне известно, наши американские союзники еще не завершили свои планы», - сказал Сибига.

Заявление сделано после того, как президент США Дональд Трамп прямо поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Путин и Трамп говорили по телефону более часа в среду. Позже Трамп объявил о начале переговоров и сказал, что для Украины нецелесообразно приобретать членство в НАТО, чего Украина добивалась как гарантии своей будущей безопасности, указывает издание.

«Все наши союзники заявили, что путь Украины в НАТО является необратимым. Эта перспектива заложена в нашей конституции. Это в наших стратегических интересах», - сказал Сибига.

Шаг Трампа вызвал шок в европейских столицах, которые настаивают на центральной роли в мирных переговорах, поскольку любое урегулирование в Украине, которая пострадала от полномасштабного российского вторжения, начавшегося почти три года назад, будет иметь последствия для их собственной безопасности, отмечает издание.