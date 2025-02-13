Переговори щодо України повинні включати Україну - голова МЗС

Україна та Європа не повинні бути виключені з майбутніх мирних переговорів щодо війни в Україні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Нічого не можна обговорювати про Україну без України або Європу без Європи", - заявив Сибіга в інтерв'ю газеті Le Monde, опублікованому в четвер.

Сибіга сказав, що членство України в НАТО залишається найдешевшим способом для трансатлантичного альянсу гарантувати власну безпеку країни, і не повинно бути жодних компромісів, які б завдали шкоди територіальній цілісності або суверенітету України.

"Ми хочемо повної згоди. Це в інтересах Сполучених Штатів. З лідерством Трампа, з сильною європейською прихильністю та європейською єдністю ми маємо шанс дати новий імпульс цьому процесу. Але, наскільки мені відомо, наші американські союзники ще не завершили свої плани", - сказав Сибіга.

Заява зроблена після того, як президент США Дональд Трамп прямо поговорив із російським диктатором володимиром путіним.

путін і Трамп говорили телефоном понад годину в середу. Пізніше Трамп оголосив про початок переговорів і сказав, що для України недоцільно набувати членства в НАТО, чого Україна домагалася як гарантії своєї майбутньої безпеки, вказує видання.

"Усі наші союзники заявили, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ця перспектива закладена в нашій конституції. Це в наших стратегічних інтересах", - сказав Сибіга.

Крок Трампа викликав шок у європейських столицях, які наполягають на центральній ролі у мирних переговорах, оскільки будь-яке врегулювання в Україні, яка постраждала від повномасштабного російського вторгнення, що розпочалося майже три роки тому, матиме наслідки для їхньої власної безпеки, зазначає видання.

Доповнення

12 лютого Трамп мав дві розмови. Спочатку з російським дикатором володимиром путіним. Потім з Президентом України Володимиром Зеленським.

Після розмови з путіним Трамп заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно.

А після розмови із Зеленським Трамп повідомив, що Зеленський, "як і президент путін, хоче досягти миру".

Європейські лідери висловили занепокоєння щодо телефонної розмови Трампа з путіним. Міністри закордонних справ європейських держав наполягають на участі ЄС у майбутніх мирних переговорах.