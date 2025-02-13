Переговори щодо України повинні включати Україну - голова МЗС

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Голова МЗС України Сибіга заявив про неприпустимість переговорів без участі України та Європи. Він підкреслив незворотність курсу на НАТО та відкинув можливість компромісів щодо територіальної цілісності.

Україна та Європа не повинні бути виключені з майбутніх мирних переговорів щодо війни в Україні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Нічого не можна обговорювати про Україну без України або Європу без Європи", - заявив Сибіга в інтерв'ю газеті Le Monde, опублікованому в четвер.

Сибіга сказав, що членство України в НАТО залишається найдешевшим способом для трансатлантичного альянсу гарантувати власну безпеку країни, і не повинно бути жодних компромісів, які б завдали шкоди територіальній цілісності або суверенітету України.

"Ми хочемо повної згоди. Це в інтересах Сполучених Штатів. З лідерством Трампа, з сильною європейською прихильністю та європейською єдністю ми маємо шанс дати новий імпульс цьому процесу. Але, наскільки мені відомо, наші американські союзники ще не завершили свої плани", - сказав Сибіга.

Заява зроблена після того, як президент США Дональд Трамп прямо поговорив із російським диктатором володимиром путіним.

путін і Трамп говорили телефоном понад годину в середу. Пізніше Трамп оголосив про початок переговорів і сказав, що для України недоцільно набувати членства в НАТО, чого Україна домагалася як гарантії своєї майбутньої безпеки, вказує видання.

"Усі наші союзники заявили, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ця перспектива закладена в нашій конституції. Це в наших стратегічних інтересах", - сказав Сибіга.

Крок Трампа викликав шок у європейських столицях, які наполягають на центральній ролі у мирних переговорах, оскільки будь-яке врегулювання в Україні, яка постраждала від повномасштабного російського вторгнення, що розпочалося майже три роки тому, матиме наслідки для їхньої власної безпеки, зазначає видання.

Доповнення

12 лютого Трамп мав дві розмови. Спочатку з російським дикатором володимиром путіним. Потім з Президентом України Володимиром Зеленським.

Після розмови з путіним Трамп заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно.

А після розмови із Зеленським Трамп повідомив, що Зеленський, "як і президент путін, хоче досягти миру". 

Європейські лідери висловили занепокоєння щодо телефонної розмови Трампа з путіним. Міністри закордонних справ європейських держав наполягають на участі ЄС у майбутніх мирних переговорах.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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