Водіїв попередили про туман на дорогах Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Завтра, 16 листопада, вночі та вранці у Києві очікується туман, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 16 листопада вночі та вранці у Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Туман, видимість 200-500 м, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу. Опадів не передбачається.
Водіїв закликали бути уважними на дорогах.