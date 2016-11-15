Водителей предупредили о тумане на дорогах Киева

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 16 ноября ночью и утром в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.

Ветер южный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 ° мороза, днем ​​0-2 ° мороза. Осадков не предвидится.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах.