Водіїв попередили про мокрі дороги та сніг на перевалах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Автомобільні дороги державного значення в Україні на ранок п'ятниці, 3 січня, в основному сухі, лише у чотирьох областях - мокрі. Проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 3 січня місцями невеликий сніг у Сумський та Харківській областях, на решті території країни без опадів. Покриття на дорогах державного значення сухе, лише у Дніпропетровській, Вінницькій, Сумський та Харківській областях мокре", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як зазначається, - без опадів, Латірський перевал – місцями туман. Покриття на Вишківському перевалі засніжене, Торунському місцями виник накат, на інших гірських ділянках доріг переважно сухе.
Вказано, що виконуються роботи з обробки проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Нагадаємо, 3 січня в Україні від 12° морозу до 8° тепла.