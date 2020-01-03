Сьогодні в Україні від 12° морозу до 8° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні сьогодні, 3 січня, очікується погода без опадів, температура повітря впродовж доби - від 12° морозу до 8° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Україні 3 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах країни подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°, у Карпатах 7-12° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, на заході та півдні місцями до 8° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на Різдво.