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Сьогодні в Україні від 12° морозу до 8° тепла

Сьогодні в Україні від 12° морозу до 8° тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні сьогодні, 3 січня, очікується погода без опадів, температура повітря впродовж доби - від 12° морозу до 8° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"По Україні 3 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах країни подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.

Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, у Карпатах 7-12° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, на заході та півдні місцями до 8° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на Різдво.

Українські Національні Новини

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