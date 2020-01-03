Водителей предупредили о мокрых дорогах и снеге на перевалах

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Автомобильные дороги государственного значения в Украине на утро пятницы, 3 января, в основном сухие, только в четырех областях - мокрые. Проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 3 января местами небольшой снег в Сумской и Харьковской областях, на остальной территории страны без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях мокрое", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как отмечается, - без осадков, Латирский перевал - местами туман. Покрытие на Вышковском перевале заснеженное, на Торунском местами возник накат, на других горных участках дорог преимущественно сухое.

Указано, что выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 3 января в Украине от 12° мороза до 8° тепла.

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