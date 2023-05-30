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Водії вишикувалися в чергу за бензином по всій Нігерії після того, як новий президент скасував паливну субсидію

Водії вишикувалися в чергу за бензином по всій Нігерії після того, як новий президент скасував паливну субсидію

Київ • УНН

 • 429578 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент Нігерії Бола Тінубу скасував десятирічну субсидію, яку фінансує держава та яка допомогла знизити ціни на бензин, що у вівторок призвело до довгих черг на заправних станціях. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Оскільки люди кинулися купувати бензин у великих містах, таких як Абуджа та Лагос, маркетологи більш ніж подвоїли ціну на заправку зі звичних 40 центів за літр, що призвело до різкого зростання цін на транспорт.

Тінубу оголосив про відміну субсидії відразу після своєї інавгурації як президент у понеділок, сигналізуючи про план його адміністрації остаточно покласти край ініціативі, яка, за словами офіційних осіб, обійшлася уряду Нігерії приблизно в 18,39 млрд найр (39,8 млн доларів) у 2022 році.

Нафтопереробні заводи Нігерії мають труднощі: виробництво падає до багаторічного мінімуму на тлі масових розкрадань нафти, а це означає, що найбільший виробник нафти в Африці залежить від імпорту нафтопродуктів. Уряд, однак, сплачує частину ціни за літр маркетологам, щоб покрити витрати на навантаження та знизити ціну для споживачів.

«Субсидія більше не може виправдовувати її витрати, що постійно зростають, у зв'язку із виснаженням ресурсів», — сказав Тінубу про своє перше рішення на посаді президента. «Натомість ми перенаправимо кошти на більш ефективні інвестиції в громадську інфраструктуру, освіту, охорону здоров'я та робочі місця, які суттєво покращать життя мільйонів».

Викликаний цим стрибок цін на бензин може призвести до ще більших труднощів у країні, де багато хто вже намагається впоратися з рекордним рівнем безробіття та бідності, а також інфляцією, що досягла 18-річного максимуму. Профспілка працівників нафтової та газової промисловості Нігерії закликала уряд проявити «додаткову обережність через… непередбачені наслідки для простих громадян».

Нігерійська національна нафтова компанія привітала цей крок і закликала людей «не купувати більше, ніж їм потрібно».

Поспіх з купівлею бензину призвів до того, що вартість транспорту у великих містах зросла більш ніж удвічі.

«20-хвилинна поїздка, яку я зазвичай проводжу за 400 найр (86 центів США), тепер коштує 1000 найр (2,1 долара США)», — сказав Габріель Імоке, житель Лагоса.

Панічні покупки можуть тривати протягом кількох тижнів, оскільки очікується, що продавці бензину будуть накопичувати товар, спостерігаючи за цінами, щоб уникнути втрат, сказав Увадіао Осадіайє, старший віцепрезидент з енергетики та промислових підприємств FBNQuest Merchant Bank.

Однак, за його словами, замість одноразового відкату уряд має розглянути питання про поетапне скасування субсидії, щоб пом'якшити наслідки для населення та збільшення програм соціального забезпечення.

«Має бути період адаптації та зміни у структурі споживання, можливо, у способі життя нігерійців», — сказав Осадіайє.

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