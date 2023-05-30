Водители выстроились в очередь за бензином по всей Нигерии после того, как новый президент отменил топливную субсидию

Детали

Поскольку люди бросились покупать бензин в крупных городах, таких как Абуджа и Лагос, маркетологи более чем удвоили цену на заправку с привычных 40 центов за литр, что привело к резкому росту цен на транспорт.

Тинубу объявил об отмене субсидии сразу после своей инаугурации в качестве президента в понедельник, сигнализируя о плане его администрации окончательно положить конец инициативе, которая, по словам официальных лиц, обошлась правительству Нигерии примерно в 18,39 млрд найр (39,8 млн долларов) в 2022 году.

Нефтеперерабатывающие заводы Нигерии испытывают трудности: производство падает до многолетнего минимума на фоне массовых хищений нефти, а это означает, что крупнейший производитель нефти в Африке зависит от импорта нефтепродуктов. Правительство, однако, платит часть цены за литр маркетологам, чтобы покрыть расходы на погрузку и снизить цену для потребителей.

«Субсидия больше не может оправдать ее постоянно растущие расходы в связи с истощением ресурсов», — сказал Тинубу о своем первом решении на посту президента. «Вместо этого мы перенаправим средства на более эффективные инвестиции в общественную инфраструктуру, образование, здравоохранение и рабочие места, которые существенно улучшат жизнь миллионов».

Вызванный этим скачок цен на бензин может привести к еще большим трудностям в стране, где многие уже пытаются справиться с рекордным уровнем безработицы и бедности, а также инфляцией, достигшей 18-летнего максимума. Профсоюз работников нефтяной и газовой промышленности Нигерии призвал правительство проявить «дополнительную осторожность из-за… непредвиденных последствий для простых граждан».

Нигерийская национальная нефтяная компания приветствовала этот шаг и призвала людей «не покупать больше, чем им нужно».

Спешка с покупкой бензина привела к тому, что стоимость транспорта в крупных городах выросла более чем вдвое.

«20-минутная поездка, которую я обычно провожу за 400 найр (86 центов США), теперь стоит 1000 найр (2,1 доллара США)», — сказал Габриэль Имоке, житель Лагоса.

Панические покупки могут продолжаться в течение нескольких недель, поскольку ожидается, что продавцы бензина будут накапливать товар, наблюдая за ценами, чтобы избежать потерь, сказал Увадиао Осадиайе, старший вице-президент по энергетике и промышленным предприятиям FBNQuest Merchant Bank.

Однако, по его словам, вместо единовременного отката правительство должно рассмотреть вопрос о поэтапной отмене субсидии, чтобы смягчить последствия для населения и увеличить программы социального обеспечения.

«Должен быть период адаптации и изменения в структуре потребления, возможно, в образе жизни нигерийцев», — сказал Осадиайе.